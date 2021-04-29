Tam kapanmayla birlikte İstiklal Caddesi turistlere kaldı

17 gün sürecek olan tam kapanmayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı.

17 gün sürecek olan tam kapanmayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar uygulanacak olan tam kapanma, saat 19.00 itibariyle başladı. Kapanmayla birlikte Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ndeki dükkanlar da kepenkleri kapattı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşlar evlerine ve kaldıkları otellere giderken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı