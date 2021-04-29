Tam kapanmayla birlikte İstiklal Caddesi turistlere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanmayla birlikte İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Tam kapanmayla birlikte İstiklal Caddesi turistlere kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

17 gün sürecek olan tam kapanmayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı.

17 gün sürecek olan tam kapanmayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar uygulanacak olan tam kapanma, saat 19.00 itibariyle başladı. Kapanmayla birlikte Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ndeki dükkanlar da kepenkleri kapattı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşlar evlerine ve kaldıkları otellere giderken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
'Tam kapanma'da sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
'Tam kapanma'da sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Burak Sergen Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Kayaalp Mete Kalkavan Aykut Kocaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanmayla birlikte İstiklal Caddesi turistlere kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 21:03:53. #1.15#

title