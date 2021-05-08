Tam kapanmayı fırsata çeviren belediye yolları onardı

SİNOP (İHA) – Sinop Belediyesi tam kapanmada araç ve insan yoğunluğunun azalmasını fırsata çevirerek yol bakım ve onarım faaliyetlerine hız verdi.

SİNOP (İHA) – Sinop Belediyesi tam kapanmada araç ve insan yoğunluğunun azalmasını fırsata çevirerek yol bakım ve onarım faaliyetlerine hız verdi.

Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sakarya Caddesi'nde çalışma başlatıldı. Yolun kullanımını zorlaştıran bozuklukları gidermek adına başlatılan çalışmada ekipler sabah saatlerinden itibaren yoğun mesai harcadı.

Çalışma kapsamında parke taşları kaldırıldı. Çöken yerler dolgu malzemesi eklenerek düzeltildi. Yoldaki kırıklara onarım yapıldı. Araçlar çalışma süresince diğer yollara yönlendirildi. Aynı anda birçok noktada yapılan çalışmalar takdir kazandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı