Tam kapanmaya uyuluyor
Meydan ve sahilde hakim olan sakinlik Kurallara uymayan vatandaşlara işlem yapılması YALOVA - Tam kapanmanın başlamasının ardından vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgeler sessizliğe büründü.
Meydan ve sahilde hakim olan sakinlik
Kurallara uymayan vatandaşlara işlem yapılması YALOVA - Tam kapanmanın başlamasının ardından vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgeler sessizliğe büründü.
Şehrin işlek caddeleri ile sahil kısımlarında devriye görevi yürüten ekipler, araç ve yayalar üzerinde denetim yaptı.
Şehrin giriş çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında da araç ve sürücüler üzerinde inceleme yapan polis ve jandarma ekipleri, tam kapanmaya uymayanlar hakkında işlem başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız