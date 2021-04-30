Tam kapanmaya uyuluyor
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Tam kapanmaya uyuluyor

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Meydan ve sahilde hakim olan sakinlik Kurallara uymayan vatandaşlara işlem yapılması YALOVA - Tam kapanmanın başlamasının ardından vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgeler sessizliğe büründü.

Meydan ve sahilde hakim olan sakinlik

Kurallara uymayan vatandaşlara işlem yapılması YALOVA - Tam kapanmanın başlamasının ardından vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgeler sessizliğe büründü.

Şehrin işlek caddeleri ile sahil kısımlarında devriye görevi yürüten ekipler, araç ve yayalar üzerinde denetim yaptı.

Şehrin giriş çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında da araç ve sürücüler üzerinde inceleme yapan polis ve jandarma ekipleri, tam kapanmaya uymayanlar hakkında işlem başlattı.

Tam kapanmaya uyuluyor
Tam kapanmaya uyuluyor
Tam kapanmaya uyuluyor
Tam kapanmaya uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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