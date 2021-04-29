TAM KAPANMAYA SON 2 SAAT; ÇAMLICA GİŞELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR
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TAM KAPANMAYA SON 2 SAAT; ÇAMLICA GİŞELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Tam kapanma uygulamasına 2 saat kala, İstanbul'daki trafik yoğunluğu devam ediyor.

? Tam kapanma uygulamasına 2 saat kala, İstanbul'daki trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM Çamlıca Gişeleri Mevkii'ndeki yoğunluk sabahın erken saatlerinden itibaren sürüyor.

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi son gün yola çıkanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un pek çok noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmaya 2 saat kala, TEM Çamlıca Gişeleri Mevkii'nde de memleketleri ile tatil bölgelerindeki yazlıklarına gidenler yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

TAM KAPANMAYA SON 2 SAAT; ÇAMLICA GİŞELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR
TAM KAPANMAYA SON 2 SAAT; ÇAMLICA GİŞELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR
TAM KAPANMAYA SON 2 SAAT; ÇAMLICA GİŞELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR
TAM KAPANMAYA SON 2 SAAT; ÇAMLICA GİŞELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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