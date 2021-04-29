Tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar park ve bahçelere akın etti
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Tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar park ve bahçelere akın etti

İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK - Haberler | Güncel

Tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar park ve bahçelere akın etti Mardin'de tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar açık havanın tadını çıkarmak için park ve bahçelere akın etti.

Tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar park ve bahçelere akın etti

MARDİN - Mardin'de tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar açık havanın tadını çıkarmak için park ve bahçelere akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Mardin'in Artuklu ilçesinde 29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanacak tam kapanma süreci saat 19.00'da başlayacak. Kapanma sürecinin başlamasına saatler kala açık havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Kısıtlama öncesinde son günü değerlendirmek istediklerini söyleyen Ömer Can Bozdağ, "Şimdi zaten bir 20 günlük sokağa çıkma yasağı var. Bu son günde havada güneşli bizde sıkıldık hafta sonları evde olmaktan. Çıktık bu son günü de değerlendirelim dedik. Çünkü 20 gün kapanacağız. Büyük bir süreç uzun bir kapanma bakalım" diye konuştu.

Hastalıkların bitmesi için yasaklara uyulması gerektiğini belirten Bülent Fidan, "Açık havanın tadını çıkarmak için. Sokağa çıkma yasağı var hem kendimiz hem de ülkemiz için kısıtlamalara uymamız lazım. Bu hastalığın bitmesi için" şeklinde konuştu.

Psikolojik olarak rahatlamak için dışarı çıktıklarını kaydeden Fahrettin Akdeniz, "Hava almak için zaten 17 günlük sokağa çıkma yasağı var. Bundan dolayı evde çok sıkıntılarımız oluyor. Bugün mecburen parklara çıkacağız. İşte psikolojik olarak rahatlayabilmemiz için dolaşmaya çıkıyoruz. Milletle aynı şekilde ilkbahar havamızı alacağız" dedi.

Tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar park ve bahçelere akın etti
Tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar park ve bahçelere akın etti
Tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar park ve bahçelere akın etti
Tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar park ve bahçelere akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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