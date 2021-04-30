Tam kapanmaya saatler kala kent merkezinde yoğunluk yüzde 100 arttı
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Tam kapanmaya saatler kala kent merkezinde yoğunluk yüzde 100 arttı

Tam kapanmaya saatler kala kent merkezinde yoğunluk yüzde 100 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde 17 günlük kısıtlamaya saatler kala vatandaşların alışveriş heyecanıyla, kent merkezinde yoğunluk yüzde 100 arttı.

Kırklareli'nde 17 günlük kısıtlamaya saatler kala vatandaşların alışveriş heyecanıyla, kent merkezinde yoğunluk yüzde 100 arttı. Bankamatiklerde ve alışveriş noktaları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ülke genelinde 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs'ta 05.00'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini bildirmişti. 17 günlük tam kapanmanın başlamasına saatler kala Kırklareli'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Cumhuriyet Caddesi, İstasyon Caddesi, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile işlek caddelerde yoğunluk meydana gelirken, marketler içerisinde uzun kuyruklar oluştu. Banka işlemleri için sıraya giren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Sokaklarda araç trafiği meydana gelirken, vatandaşlar 17 günlük kısıtlama öncesinde kendini alışverişe yönlendirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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