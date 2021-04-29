Tam kapanmaya saatler kala kent merkezinde yoğunluk arttı
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Tam kapanmaya saatler kala kent merkezinde yoğunluk arttı

Tam kapanmaya saatler kala kent merkezinde yoğunluk arttı
İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ - Haberler | Güncel

Tam kapanmaya saatler kala kent merkezinde yoğunluk arttı -Kısıtlamaya saatler kala alışveriş için vatandaşlar kent merkezini doldurdu -17 Günlük kısıtlama başlamasına saatler kala vatandaşlar yoğunluk oluşturdu Denizli'de 17 günlük kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar alışveriş ve gezmek için...

Tam kapanmaya saatler kala kent merkezinde yoğunluk arttı

-Kısıtlamaya saatler kala alışveriş için vatandaşlar kent merkezini doldurdu

-17 Günlük kısıtlama başlamasına saatler kala vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

DENİZLİ - Denizli'de 17 günlük kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar alışveriş ve gezmek için kent merkezinde yoğunluk yüzde 100'e ulaştı. Bankamatiklerde ve alışveriş noktaları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ülke genelinde 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs'ta 05.00'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini bildirmişti. 17 günlük tam kapanmanın başlamasına saatler kala Denizli'de vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda ve işlek caddelerde yoğunluk meydana gelirken, marketler içerisinde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar banka işlemleri için sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu. Caddelerde vatandaşlar ise kuralları hiçe sayarak, kısıtlamaları yok saydı. Sokaklarda araç trafiği meydana gelirken, vatandaşlar 17 günlük kısıtlama öncesinde kendini alışverişe yönlendirdi. Kısıtlama öncesi bankalarda ve caddelerde oluşan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

"Bugüne kadar kapatılması gerekirdi"

Kısıtlama öncesinde alışveriş için dışarıya çıktığını belirten Yılmaz Sezgin; "Olması gereken bir olaydı, belki daha önceden yapılması gerekiyordu. Ama pek çok sektör etkilenecektir ondan dolayı üzücü ama bu şekilde devam edersek daha büyük yarala, daha büyük can kayıpları yaşayacağız. Bizde yarın son hadi kapanacağız, gezelim, dolaşım gibisinden aslında bugünden itibaren devletin zorlamasına gerek kalmadan herkesin kendini eve kapatması gerekirdi. Bugüne kadar kapatılması gerekirdi ama bugün virüsü böyle biraz fazla yayıyoruz" dedi.

"İnsanların daha duyarlı olmasını istiyoruz"

Sağlık sektöründe çalıştığını söyleyen Semra Kaynar; "Hasta sayısı 300'ü açtı, biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. İnsanların daha duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu. Başka bir vatandaş ise Gürkan Demirel; "Yapılması gereken bir durumdu en azından azalır, azalmasa bile insanlar iç içe olmaz. Kalabalığı görüyorsunuz çok kalabalık" ifadelerini kullandı.

"Değişiklik olsun diye alışveriş yapma ihtiyacı duyuyoruz" diyen esnaf Ömer Kaya ise; şunları kaydetti:

"17 Günlük kısıtlama aslında bu durum 1,5 seneyi geçen bir durum esnaf şuanda kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Allah sonumuzu hayır etsin" şeklinde konuştu. Alışveriş için sırada bekleyen Hüseyin Pişkin; "17 gün içerisinde pazarların ne olacağı belli değil sonuçta marketler açık ama değişiklik olsun diye alışveriş yapma ihtiyacı duyuyoruz. Her gün kuru bakliyat ve yeşillik olmaz, güvenilir yer olduğu için memnunuz yani"

Tam kapanmaya saatler kala kent merkezinde yoğunluk arttı
Tam kapanmaya saatler kala kent merkezinde yoğunluk arttı
Tam kapanmaya saatler kala kent merkezinde yoğunluk arttı
Tam kapanmaya saatler kala kent merkezinde yoğunluk arttı
Tam kapanmaya saatler kala kent merkezinde yoğunluk arttı
Tam kapanmaya saatler kala kent merkezinde yoğunluk arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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