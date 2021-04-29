Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını
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Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | Güncel

Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını -Sahilde oluşan yoğunluk yaz aylarını aratmadı Antalya'da 17 günlük tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili vatandaşların akınına uğradı.

Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını

-Sahilde oluşan yoğunluk yaz aylarını aratmadı

ANTALYA - Antalya'da 17 günlük tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili vatandaşların akınına uğradı. Sahilde oluşan yoğunluk yaz aylarını aratmadı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesinde, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığının 23 derece, nem oranının ise yüzde 56 olarak ölçüldüğü kentte, sahile gelen vatandaşlar ile yerleşik yabancılar, kısıtlamadan muaf tutulan turistlerle birlikte denizin tadını çıkardı. Bol bol denize giren Antalyalılar, uzun süre burada vakit geçirmeyi tercih etti. Görüntüsüyle yaz aylarını andıran sahilde, turistlere nazaran kent sakinlerinin çoğunlukta olduğu gözlendi.

"Son günü iyi değerlendirmeye çalışıyoruz"

Ailesiyle birlikte sahile gelen vatandaşlardan Alparslan Aktaş, "Çarşı, Pazar ve sahil çok kalabalık ve yoğun. Kapanmaya az kaldı. Balık tutmaya geldim. Ailecek bu son günü iyi değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını
Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını
Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını
Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını
Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını
Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını
Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını
Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını
Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını
Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını
Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını
Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını
Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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