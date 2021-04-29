Tam kapanmaya 6 saat kala trafik yoğunluğu: 13.00'da yüzde 65
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Tam kapanmaya 6 saat kala trafik yoğunluğu: 13.00'da yüzde 65

Tam kapanmaya 6 saat kala trafik yoğunluğu: 13.00'da yüzde 65
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararına 6 saat kala D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararına 6 saat kala D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 13.00 itibariyle yüzde 65 olarak ölçüldü. 

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası İstanbul'un bir çok noktasında sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanmaya 6 saat kala  yoğunluk artmaya devam ediyor.Kadıköy D-100 Karayolu'nda her iki yönde trafik durma noktasına geldi. Kapanma kararının ardından şehir dışına çıkacak sürücülerin normal günlere nazaran trafikte yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi. İBB'nin trafik verilerine göre ise saat 13.00 itibariyle de yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.


Tam kapanmaya 6 saat kala trafik yoğunluğu: 13.00'da yüzde 65
Tam kapanmaya 6 saat kala trafik yoğunluğu: 13.00'da yüzde 65
Tam kapanmaya 6 saat kala trafik yoğunluğu: 13.00'da yüzde 65

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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