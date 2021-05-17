Tam kapanmasının bitmesiyle birlikte pazarlar da açıldı
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Tam kapanmasının bitmesiyle birlikte pazarlar da açıldı

İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK - Haberler | Yaşam

Tam kapanmasının bitmesiyle birlikte pazarlar da açıldı 17 günlük tam kapanmanın bitmesinin ardından kademeli normalleşme süreci kapsamında pazarlar da açıldı.

Tam kapanmasının bitmesiyle birlikte pazarlar da açıldı

İSTANBUL - 17 günlük tam kapanmanın bitmesinin ardından kademeli normalleşme süreci kapsamında pazarlar da açıldı.

Türkiye'de tam kapanmanın sona ermesinin ardından kademeli normalleşme sürecine girildi. Bu süreçte pazar yerleri de Pazar Genelgesi'ne uygun şekilde açılmaya başladı. Küçükçekmece İnönü Semt Pazarı da kuruldu. Tezgahlarını açan pazarcılar memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar ise alışverişlerini yaptı.

"İşimizin gücümüzün başındayız"

Pazarların açılmasından mutlu olduğunu ifade eden esnaf Mustafa Koç, "Mutlu olacağız tabii yani. Pazara çıkmasaydık ne yapacaktık? Mutlu muyuz mutluyuz tabii ki. Sonuçta işimizin gücümüzün başındayız. Bu bizim işin tabii ki büyük bir mutluluktur" dedi.

Korona virüs salgını dolayısıyla hastalığın ülkede huzur bırakmadığını söyleyen vatandaş Mihriban Subaşı, "70 yaşındayım, bu hastalık bizi mahvetti. Allah Türkiye'mize devletimize, sağlık çalışanlarımıza iyilik versin. Allah'ım yardımcımız olsun" diye konuştu.

Esnaf Mesut Siviniş, "Valla pazarlar açıldı, Şu an yoğunluk yok ama bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Pazar yerleri Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla hafta içi saat 07.00-19.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta sonları ise pazarlar kurulmayacak.

Tam kapanmasının bitmesiyle birlikte pazarlar da açıldı
Tam kapanmasının bitmesiyle birlikte pazarlar da açıldı
Tam kapanmasının bitmesiyle birlikte pazarlar da açıldı
Tam kapanmasının bitmesiyle birlikte pazarlar da açıldı
Tam kapanmasının bitmesiyle birlikte pazarlar da açıldı
Tam kapanmasının bitmesiyle birlikte pazarlar da açıldı
Tam kapanmasının bitmesiyle birlikte pazarlar da açıldı
Tam kapanmasının bitmesiyle birlikte pazarlar da açıldı
Tam kapanmasının bitmesiyle birlikte pazarlar da açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK

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