Tam kapanmanın sona ermesiyle dönüş yolculuğu başladı
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Tam kapanmanın sona ermesiyle dönüş yolculuğu başladı

Tam kapanmanın sona ermesiyle dönüş yolculuğu başladı
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 günlük "tam kapanma" dönemini memleketleri ile tatil bölgelerindeki yazlıklarında geçirenlerin "eve dönüş" yolculuğu başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 günlük "tam kapanma" dönemini memleketleri ile tatil bölgelerindeki yazlıklarında geçirenlerin "eve dönüş" yolculuğu başladı.

Tam kapanma dönemini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuna başlamasıyla birçok büyükşehirde olduğu gibi Ankara'da da trafikte yoğunluk yaşandı.

Tam kapanmanın saat 05.00'te sona ermesi ve kademeli normalleşmenin başlamasının ardından yola çıkan vatandaşlar, Ankara'nın çevre illerle ulaşımını sağlayan yollarda yoğunluğa neden oldu.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için yol güzergahlarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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