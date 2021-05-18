TAM KAPANMANIN SONA ERMESİYLE AYAKKABI TAMİRCİLERİNİN DE İŞLERİ ARTTI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 30 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Cumhur Ersözen (52), sona eren tam kapanma sonrası kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla işlerinin arttığını kaydetti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 30 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Cumhur Ersözen (52), sona eren tam kapanma sonrası kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla işlerinin arttığını kaydetti.

Keşan Belediyesi tarafından aslına uygun olarak yenilenen Kunduracılar Çarşısı'ndaki saat kulesi altında ayakkabı tamirciliği yapan Cumhur Ersözen, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın işlerini olumsuz yönde etkilediğini ancak kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tamire getirilen ayakkabı sayısının arttığını söyledi.

Cumhur Ersözen, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ayakkabı tamircilerini de etkilediğini ancak kademeli normalleşme süreciyle birlikte işlerinde artış olduğunu belirterek, 'Ben el dikişi ile tamir ediyorum. Ayakkabıyı makineye sokmuyorum. Çünkü ayakkabıları kesiyor. Kesmemesi için el emeğiyle tamir edip, dikiş atıyorum. Bu süreçte insanların alım gücü de düştü. Bu da insanları tamire yöneltiyor. Böylece herkesin işi oluyor. Bir ayakkabı 100 liradan aşağı değil. Bizde tamir yaparak günde ortalama 100-150 lira kazanıyoruz' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı