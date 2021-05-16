İzmir'de tam kapanmanın son gününde denetimler sürüyor
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İzmir'de tam kapanmanın son gününde denetimler sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de tam kapanmanın son gününde trafik denetimleri devam ediyor.

İzmir'de tam kapanmanın son gününde trafik denetimleri devam ediyor.

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma, yarın 05.00 itibarıyla sona eriyor. İzmir'de de 17 günlük süreç boyunca uygulanan tedbirler, son gününde de sürdürülüyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin en işlek caddelerinde oluşturduğu uygulama noktalarıyla görevlerini sürdürmeye devam etti. Ekipler, cadde üzerinden geçen araçları durdurarak sokağa çıkma izin belgelerini ve sürücü belgelerini kontrol etti. Ekipler, bazı sürücülere ve araç içerisindeki kişilere pandemi tedbirlerinin uygulanması konusunda uyarılarda bulundu. - İZMİR

İzmir'de tam kapanmanın son gününde denetimler sürüyor
İzmir'de tam kapanmanın son gününde denetimler sürüyor
İzmir'de tam kapanmanın son gününde denetimler sürüyor
İzmir'de tam kapanmanın son gününde denetimler sürüyor
İzmir'de tam kapanmanın son gününde denetimler sürüyor
İzmir'de tam kapanmanın son gününde denetimler sürüyor
İzmir'de tam kapanmanın son gününde denetimler sürüyor
İzmir'de tam kapanmanın son gününde denetimler sürüyor
İzmir'de tam kapanmanın son gününde denetimler sürüyor
İzmir'de tam kapanmanın son gününde denetimler sürüyor
İzmir'de tam kapanmanın son gününde denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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