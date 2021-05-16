Tam kapanmanın son gününde dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
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Tam kapanmanın son gününde dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı

Tam kapanmanın son gününde dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da tam kapanmanın son gününde kısıtlamadan muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü sahile gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Antalya'da tam kapanmanın son gününde kısıtlamadan muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü sahile gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 gün süren tam kapanmanın son gününde kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi. Hava sıcaklığının 24, nem oranının ise yüzde 61 ölçüldüğü turizm kentinde turistler sahilde bol bol güneşlendi, Akdeniz'in serin suyunda yüzmenin keyfini çıkardı. Bazı turistler de boş kalan cadde ve sokaklarda yürüyüş yapmayı tercih etti. Sahilin varyant kısımlarında ise denize giren gençlerin olduğu gözlendi. - ANTALYA

Tam kapanmanın son gününde dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Tam kapanmanın son gününde dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Tam kapanmanın son gününde dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Tam kapanmanın son gününde dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Tam kapanmanın son gününde dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Tam kapanmanın son gününde dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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