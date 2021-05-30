Tam kapanmanın son gününde Antalya sahillerinde turist yoğunluğu

Tam kapanmanın son gününde Antalya sahillerinde turist yoğunluğu Turizm kenti Antalya'da, kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistler tam kapanmanın son gününde plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Tam kapanmanın son gününde Antalya sahillerinde turist yoğunluğu

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da, kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistler tam kapanmanın son gününde plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Antalya'nın sahilleri kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistlere kaldı. Yüzde 73'lük nemle birlikte 30 dereceyi bulan sıcak havada turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. 5 yıldızlı otellerde konaklayan turistler sabahın erken saatlerinde plaja geldi. Bazı turistler Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları ise bronzlaşmayı tercih etti. Adrenalin seven turistlerse ringo yaptı. Otellerin plajlarındaki şezlonglarda da çok sayıda turistin güneşlendiği görüldü. Bir önceki haftalara göre sahildeki turist yoğunluğunun fazla olduğu gözlemlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise hem sahil de hem de varyant altındaki kayalık alanda çöp temizliği yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar