Tam kapanmanın ilk saatlerine sahiller böyle görüntülendi
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Tam kapanmanın ilk saatlerine sahiller böyle görüntülendi

Tam kapanmanın ilk saatlerine sahiller böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in turistik ilçelerinde tam kapanma kararlarının uygulanmaya başladığı ilk saatlerde sahiller sessizliğe büründü.

Balıkesir'in turistik ilçelerinde tam kapanma kararlarının uygulanmaya başladığı ilk saatlerde sahiller sessizliğe büründü. Kuzey Ege'nin sessiz sahilleri havadan görüntülendi.

Balıkesir'in Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde tam kapanma kararlarının uygulandığı ilk saatlerde özellikle sezon boyunca onbinlerce tatilciyi ağırlayan kumsallar ve plajlar sessizliğe büründü. Tamamen boşalan sahiller ve plajlar drone ile havadan görüntülendi. Kuzey Ege'nin sessiz plajları akşamın ışıkları ile sessiz bir güzelliği yansıttılar. Özellikle Burhaniye'nin Ören Plajı gün batımı ile birlikte seyri doyumsuz görüntüler verdi. - BALIKESİR

Tam kapanmanın ilk saatlerine sahiller böyle görüntülendi
Tam kapanmanın ilk saatlerine sahiller böyle görüntülendi
Tam kapanmanın ilk saatlerine sahiller böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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