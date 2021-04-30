Tam kapanmanın ilk günündeki araç trafiği normal günleri aratmadı
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Tam kapanmanın ilk günündeki araç trafiği normal günleri aratmadı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Güncel

Tam kapanmanın ilk günündeki araç trafiği normal günleri aratmadı -Karabük'te tam kapanmada metrelerce araç kuyruğu oluştu Yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında başlatılan 'tam kapanma'nın ilk gününde Karabük'te yoğun araç trafiği görüldü.

Tam kapanmanın ilk günündeki araç trafiği normal günleri aratmadı

-Karabük'te tam kapanmada metrelerce araç kuyruğu oluştu

KARABÜK - Yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında başlatılan 'tam kapanma'nın ilk gününde Karabük'te yoğun araç trafiği görüldü.

Korona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde başlatılan 17 günlük tam kapanma uygulaması nedeniyle Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimleri artırdı. Yolları bariyerlerle büyük oranda kapatan ekipler sadece izin belgesi olan araçların geçişine izin veriyor. Kapanma nedeniyle kentte boş kalması düşünülen cadde, sokak ve yollardaki araç yoğunluğu pes dedirtti. Trafik ekiplerinin yolu tek şeride indirmesi nedeniyle oluşan metrelerce araç kuyruğu kameralara yansıdı.

Öte yandan ödeme işlemlerini son güne bakan vatandaşlar bankalar önünde kuyruklar oluşturdu.

Tam kapanmanın ilk günündeki araç trafiği normal günleri aratmadı
Tam kapanmanın ilk günündeki araç trafiği normal günleri aratmadı
Tam kapanmanın ilk günündeki araç trafiği normal günleri aratmadı
Tam kapanmanın ilk günündeki araç trafiği normal günleri aratmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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