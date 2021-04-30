Tam kapanmanın ilk gününde uzun araç kuyrukları oluştu

17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik denetim noktalarında yığılma nedeniyle araç kuyrukları oluştu.

17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik denetim noktalarında yığılma nedeniyle araç kuyrukları oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda ülke genelinde 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00'dan itibaren başladı. Buna göre, üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verildi. 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yasağın ilk gününde Kdz. Ereğli'de de trafik denetimleri yapıldı. Devrek yolu Caddesi, Ereğli Akçakoca yolu ve Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. Zonguldak istikameti ve Kepez Mahallesinden şehir merkezi istikametine giden sürücüler denetim kontrol noktasında uzun araç kuyruğu ile karşılaştı. Trafik ekipleri, sürücüleri tek tek durdurarak araç sürücüleri ve yanında yolcu olarak bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığını sorguladı. İzin belgeleri olmayan sürücülere idari para cezası işlemi uygulandı.

Öte yandan, polis ekipleri, sürücülere maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da uyarılarda bulundu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığınca alınan kararlara harfiyen uymalarında, kısıtlamalardan muaf olan vatandaşlarımızın, bu muafiyetlerinin sadece belirlenen güzergah ve iş ile sınırlı olduğundan, bu durumun suiistimal edilmemesinde, İhtiyaçlarını en yakın market, manav, kasap vb. yerlerden karşılamaları, araç kullanmamalarında, Piknik vb. faaliyetlerden uzak durulmasında, Tedbirler ile bu virüsün azalacağı yönünde hepimizin elinden gelen gayreti göstererek, birlikte başaracağımızın bilinmesinde fayda vardır" denildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı