Tam kapanmanın ilk gününde uzun araç kuyrukları oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanmanın ilk gününde uzun araç kuyrukları oluştu

Tam kapanmanın ilk gününde uzun araç kuyrukları oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik denetim noktalarında yığılma nedeniyle araç kuyrukları oluştu.

17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik denetim noktalarında yığılma nedeniyle araç kuyrukları oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda ülke genelinde 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00'dan itibaren başladı. Buna göre, üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verildi. 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yasağın ilk gününde Kdz. Ereğli'de de trafik denetimleri yapıldı. Devrek yolu Caddesi, Ereğli Akçakoca yolu ve Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. Zonguldak istikameti ve Kepez Mahallesinden şehir merkezi istikametine giden sürücüler denetim kontrol noktasında uzun araç kuyruğu ile karşılaştı. Trafik ekipleri, sürücüleri tek tek durdurarak araç sürücüleri ve yanında yolcu olarak bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığını sorguladı. İzin belgeleri olmayan sürücülere idari para cezası işlemi uygulandı.

Öte yandan, polis ekipleri, sürücülere maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da uyarılarda bulundu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığınca alınan kararlara harfiyen uymalarında, kısıtlamalardan muaf olan vatandaşlarımızın, bu muafiyetlerinin sadece belirlenen güzergah ve iş ile sınırlı olduğundan, bu durumun suiistimal edilmemesinde, İhtiyaçlarını en yakın market, manav, kasap vb. yerlerden karşılamaları, araç kullanmamalarında, Piknik vb. faaliyetlerden uzak durulmasında, Tedbirler ile bu virüsün azalacağı yönünde hepimizin elinden gelen gayreti göstererek, birlikte başaracağımızın bilinmesinde fayda vardır" denildi. - ZONGULDAK

Tam kapanmanın ilk gününde uzun araç kuyrukları oluştu
Tam kapanmanın ilk gününde uzun araç kuyrukları oluştu
Tam kapanmanın ilk gününde uzun araç kuyrukları oluştu
Tam kapanmanın ilk gününde uzun araç kuyrukları oluştu
Tam kapanmanın ilk gününde uzun araç kuyrukları oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana'da alkollü sürücü ve beraberindeki 4 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza yazıldı
Adana'da alkollü sürücü ve beraberindeki 4 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza yazıldı
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının 'süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediliyor
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor
17 günlük tam kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
17 günlük tam kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Adnan Menderes Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanmanın ilk gününde uzun araç kuyrukları oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:39:32. #1.16#

title