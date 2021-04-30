Tam kapanmanın ilk gününde Söke'de sıkı denetim
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Tam kapanmanın ilk gününde Söke'de sıkı denetim

Tam kapanmanın ilk gününde Söke'de sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde ilçenin bir çok noktasında denetim gerçekleştiriliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde ilçenin bir çok noktasında denetim gerçekleştiriliyor.

Pandemi nedeniyle yurt genelinde uygulanan tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktalarında araçları ve yayaları kontrol eden polisler, izin belgelerini kontrol etti.

Kontrol noktalarında ve kent içinde açık olmaması gereken iş yerlerine yönelik sıkı denetimler yapılırken; muafiyeti bulunmayanlara idari para cezası yazılması için tutanak tutuldu. - AYDIN

Tam kapanmanın ilk gününde Söke'de sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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