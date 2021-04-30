Tam kapanmanın ilk gününde sıkı denetim
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Tam kapanmanın ilk gününde sıkı denetim

Tam kapanmanın ilk gününde sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak denetim gerçekleştirdi.

17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimde belgesini ibraz edemeyen vatandaşlara ceza yazıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında polis ve jandarma ekipleri sıkı denetimler yaptı.

Isparta'dan Antalya'ya giriş noktasında, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları denetimlerde durdurdukları araçlardaki vatandaşların izin ve seyahat belgelerini tek tek kontrol etti. Belgelerini ibraz edemeyen vatandaşlara ceza yazıldı. - ANTALYA

Tam kapanmanın ilk gününde sıkı denetim
Tam kapanmanın ilk gününde sıkı denetim
Tam kapanmanın ilk gününde sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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