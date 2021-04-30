TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de, 17 günlük tam kapanmadan muaf olan belediyenin park bahçeler biriminde görevli kadın işçiler, Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı'nda çapa yapıp, otları temizledi.

ÇANAKKALE'de, 17 günlük tam kapanmadan muaf olan belediyenin park bahçeler biriminde görevli kadın işçiler, Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı'nda çapa yapıp, otları temizledi.

Çanakkale Belediyesi'nin Esenler Mahallesi'nde kısa süre önce oluşturduğu Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı'nda, 17 gün sürecek tam kapanmanın ilk gününde kadın işçiler mesai yaptı. Kadınlar, çapa yaparak yetiştirilen bitkilerin çevresinde çıkan zararlı otları temizledi.

Çanakkale Belediyesi Park Bahçeler Birimi'nde ziraat mühendisi olan Gamze Eroğlu, 14 dönümlük arazide kekik, lavanta, nane, mayasıl otu olmak üzere 45 çeşit aromatik ve tıbbi bitki ürettiklerini söyledi. Eroğlu, 'Bu bitkiler; işlenmesi, kurutulması, distilasyonuna dair birçok işlem aşamasından geçiyor. Bizim işimiz toprakla olduğu için erteleme veya geciktirmek lüksümüz yok. Bitkiyi bir gün boş bırakırsanız veya bir gün sulama yapmazsanız bitkiden verim alamazsınız. Dolayısıyla kapanmanın ilk gününde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu 17 günlük kapanma sürecinde izne tabi çalışmalarımız devam edecek. Bitkinin bakımı, sulanması, hasadı dahil olmak üzere çalışmalarımız yapılacak" dedi.

Park Bahçeler Birimi çalışanı Şaziye Özer (57) ise, "17 günlük kapanma söz konusu, çalışmamız lazım çünkü rızkımızın peşindeyiz. İhtiyacımız olduğu için çalışmamız gerekiyor. Toprak beklemez, çünkü bitkilerin arası çok otlanmış" diye konuştu.

İşçilerden İlknur Akkaya da, "Tedbirimizi alarak çalışmak zorundayız. Zaten yapmazsak bu işler kalacak ve birikecek, daha zor olacak. 17 gün boyunca çalışarak bitkilerin bakımlarını yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ
TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ
TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ
TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ
TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ
TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ
TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ
TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ
TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ
TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ
TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ
TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bakan Pakdemirli: Kaz Dağları'ndaki maden sahası bakanlığımıza geçti
Bakan Pakdemirli: Kaz Dağları'ndaki maden sahası bakanlığımıza geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Meral Kaplan Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Töre Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE KADIN İŞÇİLER, ÇAPA YAPIP, OTLARI TEMİZLEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:41:22. #1.14#

title