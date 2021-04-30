Son dakika! Tam kapanmanın ilk gününde İzmir polisinden sıkı denetim

Son dakika haberine göre Tam kapanmanın ilk gününde İzmir polisinden sıkı denetim -İzmir'de polis ekipleri ana arterlerde sıkı denetim uyguluyor 17 Mayıs sabahına kadar sürecek tam kapanmanın ilk gününde, İzmir polisi ana arterlerde sıkı denetim uyguluyor.

Tam kapanmanın ilk gününde İzmir polisinden sıkı denetim

-İzmir'de polis ekipleri ana arterlerde sıkı denetim uyguluyor

İZMİR - 17 Mayıs sabahına kadar sürecek tam kapanmanın ilk gününde, İzmir polisi ana arterlerde sıkı denetim uyguluyor. Uygulamalar sırasında Yeşildere Caddesi'nin tek şeride düşmesi sebebiyle trafikte sıkışma meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma" dönemi dün akşam başladı. Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan 17 günlük tam kapanma, 81 ilde olduğu gibi İzmir'de de dün akşam saat 19.00 itibari ile hayata geçti. Tam kapanmanın ilk gününde ise İzmir'de polis ekipleri bir çok noktada uygulama noktası oluşturdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun caddelerde araçları tek tek durdurup, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Yeşildere Caddesi'nde oluşturulan uygulama noktasında polis ekiplerinin trafiği tek şeride düşürmesi sebebiyle yoğun araç trafiği oluştu.

"Bu kısıtlamayı tatil gibi görmesinler"

Gerçekleşen trafik uygulamasında izin belgeleri kontrol edilen vatandaşlardan Yücel Çölgezen, "Trafik sabah biraz yoğundu ama şimdi biraz seyreldi. Tam kapanma yerinde bir uygulama keşke daha önce yapılsaydı. Vatandaşlarımız kurallara riayet etsin, evlerinde kalsın diyorum" diye konuştu. Uygulamada belgesi kontrol edilen sağlık çalışanı Volkan Çoban ise "Umarım halkımız kurallara sıkı sıkıya uyar ve bizim de yükümüz hafifler. Tam kapanmanın ardından da bayramı, tam bir bayram havasında geçiririz inşallah. Trafikte pek bir yoğunluk yok gibi ama ana arterlerde denetimden dolayı yoğunluk olabilir. Bu kısıtlamaları lütfen tatil gibi görmesin halkımız. Yazlık bölgelere giden vatandaşlarımız da oldu, lütfen kurallara uyalım ki bu mutasyonlu virüs de çok fazla yayılmasın. İnşallah güzel bir bayram geçiririz. Sonra da eski günlerimize döneriz inşallah" açıklamasında bulundu.

Tam kapanma süreci boyunca polis ekiplerinin uygulama ve denetimlerinin kent genelinde süreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ