Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı

Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurt genelinde uygulanan tam kapanmanın ilk gününde İstanbul kısıtlamadan muaf olan turistlere kaldı.

Yurt genelinde uygulanan tam kapanmanın ilk gününde İstanbul kısıtlamadan muaf olan turistlere kaldı.

İstanbul' genelinde tam kapanmanın ilk günün meydanlar, cadde ve sokaklar kısmen boş kaldı. Ayasofya ve Eminönü meydanları havadan çekilen görüntülerde az sayıda kısıtlamadan muaf olan turist olduğu görüldü. Meydanlar ve sokaklar boş kalırken sabah saatlerinde görevli olan vatandaşlar polis kontrol noktalarında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Galata Kulesine çıkan turistler İstanbul Boğazı'nı ve Haliç'i en sakin hali ile izleyebilme fırsatı buldu. Kısıtlama öncesinde Galata ve Unkapanı köprülerini duran olta balıkçıları köprüyü kısıtlama nedeniyle boş bıraktı. 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05: 00'e kadar kesintisiz sürecek tam kapanma kararına uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek. Yurt genelinde temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak. - İSTANBUL

Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 günlük tam kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
17 günlük tam kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Gökhan Töre Yılmaz Vural Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:39:12. #1.16#

title