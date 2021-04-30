Tam kapanmanın ilk gününde E-5'te denetim
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Tam kapanmanın ilk gününde E-5'te denetim

Tam kapanmanın ilk gününde E-5'te denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da tam kapanmanın ilk gününde E-5 Karayolu'nda polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

İstanbul'da tam kapanmanın ilk gününde E-5 Karayolu'nda polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan sürücülerin izin belgeleri kontrol edilirken, sokağa çıkma izni olmayanlara ceza kesildi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'tam kapanma' dün akşam itibariyle başladı. Kapanmanın başlamasıyla polis ekipleri İstanbul'un birçok yerinde denetim noktası oluşturdu. Oluşturulan noktalarda polis ekipleri, gelen sürücülerin evraklarını tek tek inceliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bölge trafik ekipleri, E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde denetim yapıyor. Yapılan denetimlerde, sürücülerin izin belgeleri tek tek kontrol ediliyor. Maske, mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirme yapılarak, kurallara uyma konusunda uyarılıyor.

Gerçekleştirilen kontrollerde bazı sürücülerin hem sokağa çıkma izinlerinin olmadığı hem de araç evraklarında eksiklik olduğu tespit edildi. Bir kişiye hem ehliyeti olmadığı için hem de araç muayenesi eksik olduğu için ceza kesilirken, 4 kişiye de sokağa çıkma izin belgesi eksikliği nedeniyle toplamda 15 bin TL ceza kesildi.

Polisin gerçekleştirdiği denetimler sürüyor. - İSTANBUL

Tam kapanmanın ilk gününde E-5'te denetim
Tam kapanmanın ilk gününde E-5'te denetim
Tam kapanmanın ilk gününde E-5'te denetim
Tam kapanmanın ilk gününde E-5'te denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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