Tam kapanmanın ilk gününde adliyeler boş kaldı
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Tam kapanmanın ilk gününde adliyeler boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - Haberler | 3. Sayfa

Tam kapanmanın ilk gününde adliyeler boş kaldı Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesi kapsamında alınan tam kapanma kararı nedeniyle İstanbul ve Bakırköy Adalet Sarayı boş kaldı.

Tam kapanmanın ilk gününde adliyeler boş kaldı

İSTANBUL - Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesi kapsamında alınan tam kapanma kararı nedeniyle İstanbul ve Bakırköy Adalet Sarayı boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin korona virüs salgınıyla mücadelesi kapsamında 29 Nisan Perşembe gününden 17 Mayıs'a kadar tam kapanmaya gidileceğini açıklamıştı. Tam kapanma dün akşam saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul ve Bakırköy Adalet Sarayı ise boş kaldı.

Öte yandan Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun tam kapanmaya ilişkin tavsiye kararına göre, adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetlerin alınabileceği belirtilmişti. HSK ayrıca tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve avukatının SEGBİS üzerinden dinleneceğini, tutukluluk değerlendirmesinde dava açılıp açılmamasının ise hakimin takdirine bırakılacağını açıklamıştı.

Tam kapanmanın ilk gününde adliyeler boş kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde adliyeler boş kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde adliyeler boş kaldı
Tam kapanmanın ilk gününde adliyeler boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL

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