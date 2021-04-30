Tam Kapanmanın ilk gecesinde Sincan'da sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi
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Tam Kapanmanın ilk gecesinde Sincan'da sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam Kapanmanın ilk gecesinde Ankara'da polis ekipleri sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Tam Kapanmanın ilk gecesinde Ankara'da polis ekipleri sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Durdurulan sürücülerin izin belgeleri incelendi.

Türkiye genelinde 418 saat sürecek olan Tam Kapanmanın ilk gecesinde İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetleri uygulamalarına devam etti. Ankara'nın Sincan İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan uygulama noktasında polis ekipleri, araçları çevirerek sürücülerin izin belgelerini, ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti. İzin belgeleri olan sürücüler, yollarına devam etti.

-İHA-

Tam Kapanmanın ilk gecesinde Sincan'da sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi
Tam Kapanmanın ilk gecesinde Sincan'da sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi
Tam Kapanmanın ilk gecesinde Sincan'da sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi
Tam Kapanmanın ilk gecesinde Sincan'da sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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