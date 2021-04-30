Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi
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Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | 3. Sayfa

Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi Durdurulan sürücülerin izin belgeleri incelendi, ehliyet - ruhsat sorgusu yapıldı Türkiye genelinde 418 saat sürecek olan Tam Kapanmanın ilk gecesinde İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetleri uygulamalarına...

Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi

Durdurulan sürücülerin izin belgeleri incelendi, ehliyet - ruhsat sorgusu yapıldı

İSTANBUL - Türkiye genelinde 418 saat sürecek olan Tam Kapanmanın ilk gecesinde İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetleri uygulamalarına devam etti. İstanbul'da da E-5 karayolunda uygulama polis ekipleri, araçları çevirerek sürücülerin izin belgelerini, ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti.

26 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Tam Kapanma Perşembe akşam saat 19.00'da başladı. Tüm Türkiye'de 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında devam edecek olan 418 saatlik kapanmada virüsten kaynaklanan vaka sayısının yüksek oranda düşmesi hedefleniyor.

Mega kentte polis ekipleri kapanmanın ihlal edilmesine izin vermedi

Vaka sayısının en yüksek olduğu illerden biri olan İstanbul'da da İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetleri, kapanmanın ilk gecesinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, E-5 karayolunda kuralları ihlal etmek isteyenlere geçit vermedi.

Sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi

Polis ekipleri, uygulamada araç sürücülerini çevirerek ehliyet ve ruhsatları ile izin belgelerini kontrol edildi. İzin belgeleri incelenen sürücüler, kontrolünden ardından yollarına devam etti. Uygulamaların sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi
Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi
Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi
Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi
Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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