Tam kapanmanın dördüncü gününde ilk çilek hasadı
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Tam kapanmanın dördüncü gününde ilk çilek hasadı

Tam kapanmanın dördüncü gününde ilk çilek hasadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'nın Kula ilçesinde kendi imkanları ile kurduğu serada organik çilek yetiştiren bir vatandaş, bu yılın ilk hasadını tam kapanma tedbirlerinin dördüncü gününde yaptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kendi imkanları ile kurduğu serada organik çilek yetiştiren bir vatandaş, bu yılın ilk hasadını tam kapanma tedbirlerinin dördüncü gününde yaptı. Kula Kaymakamlığı'ndan aldığı özel izinle seradaki hasadı yapan üretici, ailesi ile birlikte yılın ilk çileklerini topladı.

Kula'da 10 dönümlük arazi üzerine kurduğu kapalı serada organik çilek yetiştiren Metin Özkurt, çilek mevsimine az bir süre kala bu yılın ilk hormonsuz çilek hasadını Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın dördüncü yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tam kapanma dönemi çerçevesinde genelgede yer alan "Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar" istisnası kapsamında Kula Kaymakamlığı'ndan aldığı özel izinle bu yılın ilk hormonsuz çilek hasadını kısıtlamanın dördüncü gününde yapan üretici Metin Özkurt, ailesi ile birlikte hasat yaptı. 1 dönümlük arazide başladığı çilek yetiştiriciliğini her geçen sene büyüterek bu yıl 10 dönümlük arazide organik çilek yetiştiren Metin Özkurt, ilk hasadın tam kapanma tedbirlerine denk gelmesini şans olarak değerlendirdi. Uzun uğraşlar sonucu bu mevsimi dört gözle beklediklerini dile getiren Özkurt, aldığı özel izinle ailesi ile birlikte hasat yaptıklarını ve 10 dönümlük arazi üzerindeki çilekleri yaklaşık 15 gün içerisinde toplayıp ihraç edeceklerini söyledi. Sadece Ege Bölgesi'ne değil, Türkiye'nin dört bir yanına organik çilek ihraç ettiklerini ve talebin her geçen yıl arttığını söyledi. - MANİSA

Tam kapanmanın dördüncü gününde ilk çilek hasadı
Tam kapanmanın dördüncü gününde ilk çilek hasadı
Tam kapanmanın dördüncü gününde ilk çilek hasadı
Tam kapanmanın dördüncü gününde ilk çilek hasadı
Tam kapanmanın dördüncü gününde ilk çilek hasadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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