17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı
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17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Haberler | Güncel

17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı saat 19.00 itibariyle ülke genelinde uygulanmaya başladı.

17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı

ESKİŞEHİR - Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı saat 19.00 itibariyle ülke genelinde uygulanmaya başladı. Kapanmanın ardından Eskişehir'de alanlar boş kaldı.

Koronavirüs salgınındaki artan vakaların ardından, 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda çıkan tam kapanma kararının tüm ülkede 29 Nisan 2021saat 19.00 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı. 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek 17 günlük tam kapanma uygulaması, bugün saat 19.00 itibariyle ülke genelinde başladı. Eskişehir'de kapanmanın ardından cadde ve sokaklar insan yoğunluğunun azaldığı gözlenirken, görevli polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekiplerce dışarıya çıkmak için belgesi olmayıp yasağı delen vatandaşlar hakkında işlem uyguladı.

17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı
17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı
17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı
17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı
17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı
17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı
17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı
17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı
17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı
17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı
17 günlük kapanmanın başlamasıyla Eskişehir'de alanlar bomboş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT

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