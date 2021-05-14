Tam kapanmanın ardından YHT, Bölgesel, Marmaray ve Başkentray Tren seferlerine düzenleme
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Tam kapanmanın ardından YHT, Bölgesel, Marmaray ve Başkentray Tren seferlerine düzenleme

Tam kapanmanın ardından YHT, Bölgesel, Marmaray ve Başkentray Tren seferlerine düzenleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD Taşımacılık AŞ), salgın tedbirleri ve kademeli normalleşme gereğince Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda tam kapanma süresinin bittiği 17 Mayıs'tan itibaren YHT,...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD Taşımacılık AŞ), salgın tedbirleri ve kademeli normalleşme gereğince Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda tam kapanma süresinin bittiği 17 Mayıs'tan itibaren YHT, Marmaray, Başkentray ve Bölgesel yolcu tren seferlerinde yeni bir düzenleme yaptı.

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan düzenlemeye göre, Yüksek hızlı trenler, Ankara-Eskişehir- İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verirken günde toplam 22 sefer yapacak.

Düzenlemeye göre, tren biletlerinin temini sırasında HES Kodunun ibraz edilmesi zorunlu olacak. Yüksek hızlı trenler, tam kapanma uygulamasından önceki tarifelerine göre sefer yapacak. Konya-Karaman arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılık yapılacak. Bölgesel trenler ise aynı şekilde kapanma öncesi dönemdeki tarifeye göre işletilecek.

Düzenlemede, Marmaray, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 30 dakika, diğer günlerde Zeytinburnu-Maltepe arasında 8 dakika, Halkalı-Gebze arasında 15 dakika aralıklarla hizmet vereceği aktarılırken, Başkentray da aynı şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde Sincan-Kayaş arasında 15 dakika, kısıtlamanın olduğu günlerde ise 30 dakika aralıklarla işletileceği kaydedildi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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