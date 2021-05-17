Tam Kapanmanın ardından uygulanacak olan ilk kısıtlama başladı
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Tam Kapanmanın ardından uygulanacak olan ilk kısıtlama başladı

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | 3. Sayfa

Tam Kapanmanın ardından uygulanacak olan ilk kısıtlama başladı 17 günlük Tam Kapanmanın ardından yarın sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan kısıtlama saat 21.00 itibariyle başladı.

Tam Kapanmanın ardından uygulanacak olan ilk kısıtlama başladı

İSTANBUL - 17 günlük Tam Kapanmanın ardından yarın sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan kısıtlama saat 21.00 itibariyle başladı. Taksim Meydanında ve İstiklal Caddesinde bulunan vatandaşları polis ekipleri megafonlarla uyarırken, Megakentin trafik yoğunluğu ise yüzde 20 seviyelerine düştü.

29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye 'de geçerli olan Tam Kapanma bu saat 05.00'da sona erdi. Tam Kapanmanın ardından haftaiçi her gün saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanacak olan kısıtlamanın ilki bu akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. Kısıtlama öncesinde Taksim ve İstiklal Caddesinde bulunan yoğunluk gözle görülür şekilde azalırken, polis ekipleri ise megafonlarla vatandaşların evlerine gitme konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan kısıtlama öncesinde yüzde 63 seviyelerine ulaşan trafik yoğunluğu kısıtlamanın ilk dakikalarından itibaren azalarak yüzde 13 seviyelerine geriledi. Aynı şekilde metrobüslerde de yoğunluğun azaldığı ve sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Gece kartalları metrobüse binen ve inen yolculara kimlik kontrolü yaptı sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Tam Kapanmanın ardından uygulanacak olan ilk kısıtlama başladı
Tam Kapanmanın ardından uygulanacak olan ilk kısıtlama başladı
Tam Kapanmanın ardından uygulanacak olan ilk kısıtlama başladı
Tam Kapanmanın ardından uygulanacak olan ilk kısıtlama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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Tam Kapanmanın ardından uygulanacak olan ilk kısıtlama başladı - Haberler
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