"Tam kapanmanın" ardından sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ve çevre illerde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ve çevre illerde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

Kentte yoğunluğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet, İstiklal ve Mecidiye caddeleri gibi bölgelerde sessizlik hakim oldu.

Çorum

Çorum'da tam kapanmayla birlikte başlayan sessizlik devam ediyor.

Özellikle hafta sonları vatandaşların ilgi gösterdiği park ve mesire alanları tenha günlerini yaşıyor.

Kentteki cadde ve meydanlar da tam kapanmayla birlikte boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyduğunun görüldüğü kentte polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Kastamonu

Kastamonu'da cadde ve sokaklar ile daha önce yoğunluk yaşanan tarihi alanlarında sessizlik hakim.

Polis ekipleri kent merkezinde, jandarma ise köylerde denetimlerine devam ediyor.

Zabıta ekipleri anonslarla vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

Denetimlerde kısıtlama kurallarına uymayanlara para cezası uygulanıyor.

Çankırı

Çankırı'da kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı, Anıt Alanı sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri il genelinde denetimlerini sıkı şekilde devam ettiriyor.

Denetimlerde kurallara uymayanlara para cezası uygulanıyor.

Tokat

Tokat tam kapanma nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Kentin en işlek noktaları olan Cumhuriyet Meydanı, Behzat ve Gaziosmanpaşa Bulvarı boş kaldı.

Polis ve jandarma ekipler, uygulama yapıyor.

Amasya

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı sessizliğe büründü.

Kentte, güvenlik güçleri denetimlerini artırırken, sık sık vatandaşlara evlerinde kalmaları çağırısında bulunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü