Tam kapanmanın ardından oto sanayilerde yoğunluk
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Tam kapanmanın ardından oto sanayilerde yoğunluk

Tam kapanmanın ardından oto sanayilerde yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

29 Nisanda başlayan tam kapanmanın bugün sabah 05.00'da son bulmasının ardından, Kayseri'de oto sanayilerde yoğunluk yaşandı.

29 Nisanda başlayan tam kapanmanın bugün sabah 05.00'da son bulmasının ardından, Kayseri'de oto sanayilerde yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra yaptığı açıklama ile 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci bugün sonra erdi. Normalleşme sürecine girilmesi ile beraber iş yerlerini açan oto sanayicilerde ise araç bakım ve tamirini yaptırmak için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kapanma sürecinin ardından işlerinin yoğunlaştığını söyleyen 10 yıllık motor ustası Deniz Himmetoğlu, "Tam kapanma döneminde devletimizin 17 günlük kapatma sürecinde kurallara uyduk, evde kaldık ve iş yerimizi açmadık. Hafta başındayız ve iş yerlerinin açılmasıyla bayağı bir yoğunluk var. Sanayimiz bayağı kalabalık. Müşterilerimiz kapanma sürecinde araçlarına bakımlarını yaptıramadıkları için, bugün sanayiye geldiler. İşler böyle devam ederse bu hastalığın da sona ermesiyle işlerimizin açılmasını temenni ediyoruz. Kısıtlamaların da kaldırılmasını talep ediyoruz. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla da işlerimizin rayına oturacağını düşünüyoruz" dedi.

İşlerinin bu şekilde gitmesinin piyasa açısından iyi olacağını söyleyen 15 yıllık kaporta ustası Abdullah Yılmaz da, "Tam kapanma süreci evde geçti ama iyi geçti. Sağlığımız için böyle olması gerekiyordu. İş yerlerimizi de kapattık bu süreçte. Bugün kısıtlamaların kaldırıldığı ilk gün ve işlerimiz yoğun çok şükür. Kapanmadan önce işlerini ve bakımlarını yaptıramayan vatandaşlar ve bu süreç içerisinde kaza yapanlar olduğu için bir yoğunluk var. Bu yüzden de işlerimiz iyi. Bu şekilde giderse piyasa için iyi olur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Tam kapanmanın ardından oto sanayilerde yoğunluk
Tam kapanmanın ardından oto sanayilerde yoğunluk
Tam kapanmanın ardından oto sanayilerde yoğunluk
Tam kapanmanın ardından oto sanayilerde yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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