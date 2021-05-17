Tam Kapanmanın ardından İstanbul'da ilk mesai sonu trafik yüzde 63'e ulaştı

Tam Kapanmanın ardından İstanbul'da ilk mesai sonu trafik yüzde 63'e ulaştı Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 'Tam Kapanmanın' bittiği ilk iş günü mesai saati sonunda İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyelerine ulaştı.

Tam Kapanmanın ardından İstanbul'da ilk mesai sonu trafik yüzde 63'e ulaştı

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 'Tam Kapanmanın' bittiği ilk iş günü mesai saati sonunda İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyelerine ulaştı.

Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'dan başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar uygulanan Tam Kapanmanın ardından ilk iş günü mesai saati bitimiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Mesai saati bitimiyle birlikte evlerine gitmek için yola koyulan İstanbullular, trafikte yoğunluğa neden olurken, bazı bölgelerde ise zaman zaman trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyelerine ulaştı. Öte yandan toplu taşıma araçlarında ve duraklarda da yoğunluk oluştuğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER