Tam kapanmanın ardından berberlerde yoğunluk oluştu
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Tam kapanmanın ardından berberlerde yoğunluk oluştu

Tam kapanmanın ardından berberlerde yoğunluk oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma sürecinin ardından bugün sabah saatlerinde iş yerlerini açan berberlerde yoğunluk oluştu.

Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma sürecinin ardından bugün sabah saatlerinde iş yerlerini açan berberlerde yoğunluk oluştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci bugün sabah saat 05.00 itibari ile sona erdi. Tam kapanma sonrasında 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasını kapsayan iki haftalık kademeli normalleşme süreci ile birlikte cadde ve sokaklar hareketlendi. Normalleşmeyle berberler de iş başı yaptı. Kurallara uygun bir şekilde hizmet vermeye başlayan berberlerde yoğunluk yaşandı. Randevu sistemi ile çalışan berberler, bugün arayan müşterilerine yaşanan yoğunluk nedeniyle bir kaç gün sonrasına randevu vermek durumunda kaldı. Müşterilerin günler öncesinden randevu aldıklarını ifade eden berberler, "Kapanma kararı öncesinde de yoğunluk yaşamıştık. Kapanma dönemi boyunca tıraş olamayan müşterilerimiz kapanma sonrasında da yoğunluk oluşturdu. İnşallah kısa zamanda normale döner bir daha kapanma yaşamayız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Tam kapanmanın ardından berberlerde yoğunluk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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