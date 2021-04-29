Tam kapanmanın ardından Balıkesir'de denetimler başladı
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Tam kapanmanın ardından Balıkesir'de denetimler başladı

Tam kapanmanın ardından Balıkesir'de denetimler başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in sınır ilçelerindeki karayollarında tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte denetim noktaları oluşturularak şehirlerarası yolculuk yapan araçlar polis ve jandarma ekipleri tarafından denetlendi.

Balıkesir'in sınır ilçelerindeki karayollarında tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte denetim noktaları oluşturularak şehirlerarası yolculuk yapan araçlar polis ve jandarma ekipleri tarafından denetlendi. Durdurulan araçlara seyahat izin belgesi soruldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İzmir-Çanakkale karayolu Bostancı kavşağı ve Balıkesir Çanakkale il sınırı Mıhlı bölgesinde oluşturulan asayiş denetim noktalarında durdurulan araçlardaki yolcu ve sürücülere seyahat izin belgeleri soruldu. 17 gün boyunca Balıkesir iline giriş ve çıkışların haftanın her günü 24 saat boyunca denetleneceği öğrenildi. Ayrıca oluşturulacak gezici ekipler ile denetimlerin sıklaştırılacağı bildirildi. - BALIKESİR

Tam kapanmanın ardından Balıkesir'de denetimler başladı
Tam kapanmanın ardından Balıkesir'de denetimler başladı
Tam kapanmanın ardından Balıkesir'de denetimler başladı
Tam kapanmanın ardından Balıkesir'de denetimler başladı
Tam kapanmanın ardından Balıkesir'de denetimler başladı
Tam kapanmanın ardından Balıkesir'de denetimler başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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