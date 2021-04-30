Tam kapanmada yaylalara ilgi yok

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararının ardından Trabzon'da bazı vatandaşlar bu süreyi genelde köy ve mesire alanlarındaki evlerinde geçirmeyi tercih ederken, yaylalara fazla ilgi gösterilmedi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararının ardından Trabzon'da bazı vatandaşlar bu süreyi genelde köy ve mesire alanlarındaki evlerinde geçirmeyi tercih ederken, yaylalara fazla ilgi gösterilmedi.

Trabzon'un en büyük yaylalarından Düzköy ilçesine bağlı Haçka Yaylası havaların soğuk gitmesi ve henüz yayla göçü başlamadığı için tam kapanma sürecinde sakinliğini sürdürüyor. Pandemi dolayısıyla Haçka Yaylası'na az da olsa gelenler olurken, yaylada evi olanların Ramazan Bayramı ile birlikte yaylaya çıkmaya başlayacağı belirtildi.

Yaylanın az sayıdaki sakinlerinden Turgay Dülger, hava şartları nedeniyle göçlerin yavaş yavaş gelmeye başladığını belirterek "Pandemi dolayısıyla seyrek de olsa gelenler var. Yayla pek de kalabalık değil. Pandemi dolayısıyla geçen sene bayramda çok gelen olmuştu. Dolayısıyla şehirdekiler buraya akın etti. Burada evi hazır olanlar Ramazan Bayramı ile yavaş yavaş gelmeye başlar" dedi.

Veli Ayvaz, ise bu zamanlar yaylanın pek kalabalık olmadığını belirterek "Yaylada bu zamanlarda pek kalabalık olmaz şu an tenha. Kalabalık yok yoğunluk yok gayet sakin" diye konuştu.

Esnaflardan Ali Akpınar ise sezonun henüz açılmadığını ifade ederek, "Buranın eski esnaflarındanız. Henüz sezonu tam olarak açmadık, tam olarak yerleşmedik. Henüz hiçbir şey yok dolayısıyla Ramazan'da yeme içme olmayınca yoğunluk yok. Günübirlik ara sıra gelen oluyor" şeklinde konuştu.

Tam kapanma olmasaydı yaylaya çok sayıda aracın geleceğini ifade eden Hasan Kalkuz da "Yazları sürekli buradayım. Evi olanların bazıları burada. Eğer yasak olmasaydı burada 60-70 araba olurdu. Pandemi öncesiyle sonrası çok farklı. Pandemiden önce buralar hemen hemen dolu idi bu sene pek yok. Buraya genelde İstanbul, Yalova, Adapazarı, Ankara'dan gelen çok olurdu. Ama kapanmada gelen olmadı" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı