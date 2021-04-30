Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanmada yaylalara ilgi yok

Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararının ardından Trabzon'da bazı vatandaşlar bu süreyi genelde köy ve mesire alanlarındaki evlerinde geçirmeyi tercih ederken, yaylalara fazla ilgi gösterilmedi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararının ardından Trabzon'da bazı vatandaşlar bu süreyi genelde köy ve mesire alanlarındaki evlerinde geçirmeyi tercih ederken, yaylalara fazla ilgi gösterilmedi.

Trabzon'un en büyük yaylalarından Düzköy ilçesine bağlı Haçka Yaylası havaların soğuk gitmesi ve henüz yayla göçü başlamadığı için tam kapanma sürecinde sakinliğini sürdürüyor. Pandemi dolayısıyla Haçka Yaylası'na az da olsa gelenler olurken, yaylada evi olanların Ramazan Bayramı ile birlikte yaylaya çıkmaya başlayacağı belirtildi.

Yaylanın az sayıdaki sakinlerinden Turgay Dülger, hava şartları nedeniyle göçlerin yavaş yavaş gelmeye başladığını belirterek "Pandemi dolayısıyla seyrek de olsa gelenler var. Yayla pek de kalabalık değil. Pandemi dolayısıyla geçen sene bayramda çok gelen olmuştu. Dolayısıyla şehirdekiler buraya akın etti. Burada evi hazır olanlar Ramazan Bayramı ile yavaş yavaş gelmeye başlar" dedi.

Veli Ayvaz, ise bu zamanlar yaylanın pek kalabalık olmadığını belirterek "Yaylada bu zamanlarda pek kalabalık olmaz şu an tenha. Kalabalık yok yoğunluk yok gayet sakin" diye konuştu.

Esnaflardan Ali Akpınar ise sezonun henüz açılmadığını ifade ederek, "Buranın eski esnaflarındanız. Henüz sezonu tam olarak açmadık, tam olarak yerleşmedik. Henüz hiçbir şey yok dolayısıyla Ramazan'da yeme içme olmayınca yoğunluk yok. Günübirlik ara sıra gelen oluyor" şeklinde konuştu.

Tam kapanma olmasaydı yaylaya çok sayıda aracın geleceğini ifade eden Hasan Kalkuz da "Yazları sürekli buradayım. Evi olanların bazıları burada. Eğer yasak olmasaydı burada 60-70 araba olurdu. Pandemi öncesiyle sonrası çok farklı. Pandemiden önce buralar hemen hemen dolu idi bu sene pek yok. Buraya genelde İstanbul, Yalova, Adapazarı, Ankara'dan gelen çok olurdu. Ama kapanmada gelen olmadı" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının 'süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediliyor
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi
Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hande Erçel Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanmada yaylalara ilgi yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:32:52. #1.14#

title