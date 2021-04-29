Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 17 günlük tam kapanmayla ilgili genelge göndermesinin ardından Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde yat ve teknelere olan ilgi yeniden arttı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 17 günlük tam kapanmayla ilgili genelge göndermesinin ardından Aydın 'ın turistik ilçesi Kuşadası ile Muğla 'nın Marmaris ilçesinde yat ve teknelere olan ilgi yeniden arttı.

Bakanlığın yayımladığı genelgede, hafta içi- hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma ile turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası'nda hareketlilik başladı. Bu süreyi evlerinde geçirmek istemeyenler, ilgilerini yeniden yat ve teknelere yöneltti.

Tam kapanma öncesi teknelere ilginin arttığı bir diğer yer ise Muğla'nın Marmaris ilçesi oldu. Marmaris ve turistik kırsal mahallerinde deniz tutkunları, koronavirüs tedbirleri kapsamında yat ve yelkenlilerinde izole yaşamını devam ettiriyor. Sahipleri yurt dışında olan teknelerin kaptan ve personeli ise 17 günlük kapanma öncesi rutin bakım ile temizlik işlerini yapıyor.Tekne kaptanları, tam kapanma öncesi bir yandan da teknelerindeki eksikleri gidermek için hazırlıklara başladı. Tam kapanmayı denizde geçirmeyi planlayanlar, akaryakıt ile çeşitli gıda maddesi takviyelerini yaparken, marina ve limanlarda demirli olarak geçirecekler ise daha rahat hareket edebilecek. Teknedekiler, marinalardaki marketlerden kısıtlı sürede de olsa alışverişlerini yapabilecek.'MARİNALAR GÜVENLİ ORTAM SUNUYOR'Kuşadası'nda marina müdürü Hakan Tellioğlu, özellikle kısıtlamanın başlayacağı perşembeden itibaren yoğunluk beklediklerini belirterek, "Türkiye genelinde marinaların güvenli turizm sertifikası almasıyla birlikte yat ve tekne sahipleri uzun kısıtlama sürelerini apartman daireleri yerine denize yakın bir şekilde geçirmeyi tercih ediyorlar. Bu bağlamda Kuşadası'na da yat ve tekne sahipleri gelmeye başladı. Marinalar insanlara daha güvenli bir ortam sunuyor" dedi.Kuşadası'nda yaşayan tekne sahibi emekli astsubay Mehmet Yıldız (58) ise "Havalar ısındı. Dolayısıyla 17 gün evde oturmamız mümkün değil. Kısıtlamada marinada demirleyen teknemde ailemle birlikte daha güzel vakit geçireceğimi düşünüyorum. Burada teknemin bakımıyla ilgili işlerle uğraşacağım" diye konuştu.'TEKNEDE OLMAYI TERCİH EDERİM'Yaklaşık 30 yıldır Kuşadası'nda yaşadığını belirten Ercüment Atay (65) da "Daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında ailece evde kaldığımız için çok sıkıldık. Evde olmaktansa teknede olmayı tercih ederim. Ramazan Bayramı'nı da teknemizde geçireceğiz" dedi.23 metrelik ahşap yat sahibi Ahmet Çetin, tam kapanma öncesi günlük ihtiyaçlarını karşıladığını belirtip, "17 gün teknede kalacağım. Bu sürede teknemin gerekli bakım ve temizliğini yapacağım. Balık tutup dinleneceğim" diye konuştu.30 metrelik gulet tekne sahibi Ethem Erden, "Turist olmayınca artık teknemiz evimiz gibi oldu. 1 yıldır izole yaşamımız devam ediyor. Tam kapanma öncesi hazırlık yapıyoruz. İhtiyaçlarımı karşıladım ve sürdürdüğümüz izole yaşamı tam kapanma ile devam ettireceğiz" dedi.Tur teknesi sahibi Dursun Kalıpçı da "Turizm sezonunun ne zaman açılacağı belli değil. Pandemi döneminde teknede yaşıyorum. Eve gitsem tekneye bakacak kimse yok. Tam kapanma boyunca da teknede kalmaya devam edeceğim. Teknemin bakım ve temizliğini yaparak vakit geçiriyorum" diye konuştu.

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- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER