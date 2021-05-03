Tam kapanmada Vefa'lı destek
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Tam kapanmada Vefa'lı destek

Tam kapanmada Vefa'lı destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsü ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salgının yayılımını kontrol altına almak amacıyla uygulamaya geçilen Tam Kapanma Döneminde 17 gün boyunca tam gün uygulanacak sokağa kısıtlaması süresince vatandaşların alışveriş, temizlik vb. ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmaya devam ediyor.

Pandemi sürecinde görevlerini başarıyla yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına teşekkür eden Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Pandemi sürecinin en başından beri görevlerini büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren Vefa Destek Grubu çalışanlarımız ile Kurallara ve tedbirlere riayet eden tüm Kırklarelili hemşerilerimize teşekkür ederiz" dedi. - KIRKLARELİ

Tam kapanmada Vefa'lı destek
Tam kapanmada Vefa'lı destek
Tam kapanmada Vefa'lı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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