Tam kapanmada üretime ara verilmeyecek

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde otomotiv, metal, makine, raylı sistemler ve diğer sektörlerdeki gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki ana ve yan sanayiye ürün, sistem üretimi ile yarı mamul imalatı yapan ve altyapısı ile imalatını kapasite raporu veya sanayi sicil...

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde otomotiv, metal, makine, raylı sistemler ve diğer sektörlerdeki gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki ana ve yan sanayiye ürün, sistem üretimi ile yarı mamul imalatı yapan ve altyapısı ile imalatını kapasite raporu veya sanayi sicil belgesi ile tescil etmiş olan küçük sanayi sitelerinde yer alan firmaların üretim zincirinin bozulmaması adına faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu cümlelere yer verdildi;

"Tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığı'nın 27.04.2021 tarih 7576 sayılı Genelgesi ve 27.04.2021 tarih 28 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirtilen muafiyetlere ilave olarak; Organize sanayi bölgeleri dışında küçük sanayi sitelerinde yer alan mevcut kurulu makine parkı ve iş gücü ile başta otomotiv, metal, makine, raylı sistemler ve diğer sektörlerdeki gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki ana ve yan sanayiye ürün, sistem üretimi ile yarı mamul imalatı yapan ve altyapısı ile imalatını kapasite raporu veya sanayi sicil belgesi ile tescil etmiş olan küçük sanayi sitelerinde yer alan firmaların üretim zincirinin bozulmaması adına gerekli tedbirler ile tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf tutularak faaliyetlerine devam etmelerine karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı