Turkcell, Türkiye'yi hayata evden bağladı

Turkcell, salgınla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük "tam kapanma" sürecinde müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına uygun üstün hizmetler sunmayı sürdürerek Türkiye'yi hayata evden bağladı.

Turkcell, salgınla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük "tam kapanma" sürecinde müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına uygun üstün hizmetler sunmayı sürdürerek Türkiye'yi hayata evden bağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 17 günlük süreçte BiP üzerinden 65 milyon dakika arama gerçekleştirilirken, 7,5 milyar mesaj gönderildi.

Yıllardır altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Turkcell, salgınla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük "tam kapanma" sürecinde müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına uygun üstün hizmetler sunmayı sürdürdü.

4.5G'de 1.6 Gbps, fiber erişimde ise 10 Gbps'lik kapasiteyi müşteriyle buluşturan Turkcell, her zaman olduğu gibi Türkiye genelinde çalışan 1.300 kişilik saha ekibiyle 7/24 esasına göre hizmet verdi. Kapanma süresince iş ve eğitimlerini zorunlu olarak evlerinden sürdüren Turkcell müşterilerinin süreç boyunca hızlı ve kaliteli internet kullanabilmesi için tüm imkanlar seferber edildi.

29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar süren kapanma dönemi verilerine göre, Turkcell'liler toplamda 8 milyar 934 milyon 901 bin 167 dakika konuştu. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il, 1 milyar 444 milyon 240 bin 786 dakika ile İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Turkcell'liler bu dönemde yurt dışıyla 7 milyon 305 bin 623 dakika konuştu.

Kapanma süreci boyunca Turkcell'liler yoğun internet kullanımını da sürdürdü. 17 günde data kullanımı 200 milyon 55 bin 496 GB'ye ulaştı. En fazla data kullanılan iller sıralamasında İstanbul ilk sırayı alırken, İstanbul'u, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli izledi.

"17 günlük tam kapanma sürecinde BiP, yoğun biçimde kullanıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, salgın sürecinde müşterilerin değişen kullanım alışkanlıklarıyla birlikte artan kapasite ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak tüm önlemleri aldıklarını ve her koşulda en kaliteli iletişim hizmetini sunmak için gerekli tüm yatırımları hayata geçirdiklerini bildirdi.

Erkan, "Mobil şebekemizi güçlendirmenin yanı sıra salgın sürecinde daha fazla evi fiber internetle buluşturma odağımıza yönelik olarak da çalışmalarımıza hız verdik. Evlerde kaldığımız süre boyunca üstün kalitede iletişim hizmetleri sunmaya devam ederek müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırdık ve Türkiye'yi evlerden hayata bağladık." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde iletişim platformu BiP'in yoğun biçimde kullanıldığına da işaret eden Erkan, şunları kaydetti:

"BiP, gelişmiş teknolojik özellikleri ile 17 günlük tam kapanma sürecinde de Türkiye'nin tercihi oldu. 65 milyon dakikalık HD kalitesinde görüntülü ve sesli görüşmenin yanı sıra BiP ile 17 günde iletilen mesaj sayısı 7,5 milyara ulaştı. BiP, sunduğu fark yaratan özellikleri ve en önemlisi kişisel verilerin korunmasına yönelik hassasiyetiyle tüm dünyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dünya çapında 80 milyondan fazla indirilen BiP, tüm kullanıcılarına herhangi bir ayrımcılık ya da dayatma yapmadan şeffaf, eşit ve güvenli iletişim fırsatı sunuyor. Kullanıcıların da bu hassasiyetle değerlendirme yapıp BiP'i tercih etmeleri bizi memnun ediyor."

Verilen bilgiye göre, evlerde kalınan 17 gün boyunca Dergilik'ten 869 bin dergi, 521 bin gazete ve 2,6 milyon makale okundu. Yine bu süre zarfında TV+'ta 3,5 milyar dakikanın üzerinde yayın izlenirken, Lifebox'a 124 milyon fotoğraf ve 11 milyon adet video yüklendi. Söz konusu süreçte 22 milyon 772 binin üzerinde aramada ise UpCall ile isim gösterildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz