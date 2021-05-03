Tam kapanmada tedbirlere uymayan 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza
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Tam kapanmada tedbirlere uymayan 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza

Tam kapanmada tedbirlere uymayan 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde korona virüsü tedbirlere uymayan 26 kişiye 81 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde korona virüsü tedbirlere uymayan 26 kişiye 81 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Ekipleri tarafından Babaeski, Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerine bağlı belde ve köylerde tam kapanma sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 26 kişiye tespit edildi. Ekipler tarafından tespit edilen 26 kişiye 81 bin 900 lira cezai işlem uygulanırken, kısıtlamaya uyulması yönünde her gün anonslu uyarılarda bulunuyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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