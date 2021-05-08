"Tam kapanmada" tam denetim
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"Tam kapanmada" tam denetim

'Tam kapanmada' tam denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanmada sürecinde denetimler ekipler tarafından aralıksız devem ediyor.

Kırklareli'nde yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanmada sürecinde denetimler ekipler tarafından aralıksız devem ediyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanma sürecinde Kırklareli'nde ekipler tarafından denetimler hem havadan hem de karadan sıkı bir şekilde devam ediyor.

Kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanının yanı sıra market ve halk pazarının bulunduğu bölgelerde denetimlerini yoğunlaştırdı. Bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol ediyor.

Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor. - KIRKLARELİ

'Tam kapanmada' tam denetim
'Tam kapanmada' tam denetim
'Tam kapanmada' tam denetim
'Tam kapanmada' tam denetim
'Tam kapanmada' tam denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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