Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı
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Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı

İhlas Haber Ajansı / MERT GÜNAYDIN - Haberler | Kültür Sanat

Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar, cuma namazını sosyal mesafeye uyarak kıldı.

Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar, cuma namazını sosyal mesafeye uyarak kıldı.

Diyarbakır'da vatandaşlar evlerinin yakınında bulunan camilere giderek cuma namazını eda etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeni ile tedbirlerini alan vatandaşlar maskelerini takıp sosyal mesafe kuralına dikkat ederek namazlarını kıldı.

Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı
Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı
Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı
Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜNAYDIN

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