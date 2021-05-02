Tam kapanmada sokak hayvanlarını unutulmadı
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Tam kapanmada sokak hayvanlarını unutulmadı

Tam kapanmada sokak hayvanlarını unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmada yiyecek bulmada sıkıntı yaşamamaları için sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmada yiyecek bulmada sıkıntı yaşamamaları için sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde sahipsiz hayvanların beslenme ve sağlığına yönelik her türlü tedbiri aldı. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma döneminde gıda sıkıntısı yaşamamaları için sokak hayvanlarına mama ve su desteği sağlıyor.

"70 noktada besleme yapılıyor"

Sorumluluk alanındaki park ve mesire alanları başta olmak üzere kentin farklı bölgelerinde oluşturulan 70'e yakın besleme noktasına her gün kaplar içinde mama ve su bırakılıyor. Mevcut beslenme odaklarına sürekli olarak gıda takviyesi yapılıyor. Can dostlar için yaz-kış gıda desteği sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına son bir yılda 26 bin 500 kilogram mama desteği sağladı.

"Hayvan ambulansı görevde"

Sahipsiz hayvanların yaralanma, kaza ve benzeri durumlarına acil müdahale için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan tam teşekküllü hayvan ambulansı ve sahipsiz hayvan barınağı da tam kapanma döneminde 7/24 esasıyla görev başında olacak. - ANTALYA

Tam kapanmada sokak hayvanlarını unutulmadı
Tam kapanmada sokak hayvanlarını unutulmadı
Tam kapanmada sokak hayvanlarını unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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