Tam kapanmada sokak hayvanları yalnız değil
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Tam kapanmada sokak hayvanları yalnız değil

Tam kapanmada sokak hayvanları yalnız değil
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince can dostları yalnız bırakmayan Tepebaşı Belediyesi ekipleri kırsal mahalleler ve merkezde, sokak hayvanları için besleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Tam kapanma kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince can dostları yalnız bırakmayan Tepebaşı Belediyesi ekipleri kırsal mahalleler ve merkezde, sokak hayvanları için besleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Ülke genelinde koronavirüsle mücadelenin sürdüğü bugünlerde, kısıtlamalar dolayısıyla sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara mama desteği aksatılmıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında kafe ve restoranların çalışmalarıyla ilgili düzenlemelerin yapılması ve vatandaşların da büyük bir bölümünün evlerinden çıkmaması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler ilçe genelinde çalışma gerçekleştirirken, son olarak Şeker, Ertuğrulgazi, Uluönder, Yenibağlar, Cumhuriye mahallelerinde belirli noktalara da kuru mama bırakarak, can dostların imdadına yetişti.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, sokak hayvanları için her duyarlı vatandaşın kapısının önüne kuru mama ve su bırakabileceğini hatırlatırken, besleme çalışmalarının da süreceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Tam kapanmada sokak hayvanları yalnız değil
Tam kapanmada sokak hayvanları yalnız değil
Tam kapanmada sokak hayvanları yalnız değil
Tam kapanmada sokak hayvanları yalnız değil
Tam kapanmada sokak hayvanları yalnız değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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