Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
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Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçilen 17 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanları hayvan besleme gruplarınca besleniyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçilen 17 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanları hayvan besleme gruplarınca besleniyor.

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya geçilen Tam Kapanma sürecinde 17 gün boyunca devam edecek tam gün sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde sokak hayvanlarının sağlık ve yiyecek ihtiyaçları Kırklareli Valiliği koordinesinde, hayvan besleme gruplarınca besleniyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin tam kapanma sürecinde sokaktaki hayvanlara sağlık ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan hayvan besleme gruplarına teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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