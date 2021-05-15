Tam kapanmada sokak hayvanları unutmadı
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Tam kapanmada sokak hayvanları unutmadı

Tam kapanmada sokak hayvanları unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Belediyesi tam kapanma sürecinde şehrin farklı alanlarında bulunan beslenme noktalarına sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı.

Kütahya Belediyesi tam kapanma sürecinde şehrin farklı alanlarında bulunan beslenme noktalarına sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 17 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanları için rutin olarak yapılan besleme işlemleri titizlikle sürdürüldü. Ekipler bu süreçte şehrin farklı alanlarında bulunan beslenme noktalarına sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı. - KÜTAHYA

Tam kapanmada sokak hayvanları unutmadı
Tam kapanmada sokak hayvanları unutmadı
Tam kapanmada sokak hayvanları unutmadı
Tam kapanmada sokak hayvanları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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