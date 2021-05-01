TAM KAPANMADA SOKAK HAYVANLARI ONLARA EMANET
BURDUR Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli polisler tam kapanma döneminde sokak hayvanlarının beslemesini yapıyor.
BURDUR Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli polisler tam kapanma döneminde sokak hayvanlarının beslemesini yapıyor.
Ülke genelinde uygulamaya konulan tam kapanmanın başlamasının ardından sokakta yaşayan hayvanların beslenme ihtiyacını Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis memurları karşılıyor.
Geçen yıl temmuz ayında kurulan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde ve kırsalda bulunan başı boş sokak hayvanlarının yerlerini tespit edip, belli aralıklarla bu bölgelere mama ve su takviyesi yapıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı