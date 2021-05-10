Tam kapanmada sokağa çıktılar 12 bin lira ceza yediler
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Tam kapanmada sokağa çıktılar 12 bin lira ceza yediler

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Tam kapanmada sokağa çıktılar 12 bin lira ceza yediler Adana'da polisin "dur" ihtarına rağmen kaçınca kovalama sonrası yakalanan motosikletli 2 kişiye 12 bin lira para ceza yazıldı Motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken arkasında oturan kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca...

Tam kapanmada sokağa çıktılar 12 bin lira ceza yediler

Adana'da polisin "dur" ihtarına rağmen kaçınca kovalama sonrası yakalanan motosikletli 2 kişiye 12 bin lira para ceza yazıldı

Motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken arkasında oturan kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca çıktı

ADANA - Adana'da polisin "dur" ihtarına rağmen kaçınca kovalama sonrası yakalanan motosikletli 2 kişiye 12 bin lira para ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri, Hürriyet Mahallesinde motosikletle giden iki kişiyi görüp tam kapanma nedeniyle sorgulamak istedi. Ancak iki şahıs polisin "dur" ihtarına rağmen kaçtı. Polis şahıslar kaçınca onları kovalamaya başladı. İki genç kısa süren kovalama sonrası Saydam Caddesinde yakalandı. Motosiklet sürücüsü Yunus Emre B. polis aracına bindirildi. Arkasındaki Mehmet Said K.'nın ise üzerinden ruhsatsız tabanca çıktığı için kelepçelenip dışarıda bekletildi. Yunus Emre B. tam kapanmayı ihlal etmediğini çocuğuna ekmek almaya çıktığını kendi mahallesinde olduğunu öne sürdü. Ancak polis yaptığı çalışmada şahısların kendi mahallesinde olmadığı tespit edildi. Polis merkezine götürülen iki şahıstan Yunus Emre B'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, tam kapanma kurallarına uymamaktan 9 bin lira ceza yazılarak serbest bırakıldı. Mehmet Said K.'ya ise tam kapanma kurallarına uymamaktan 3 bin lira para cezası uygulanıp, ruhsatsız silah bulundurmaktan ise adliyeye sevk edildi. Mehmet Said K. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tam kapanmada sokağa çıktılar 12 bin lira ceza yediler
Tam kapanmada sokağa çıktılar 12 bin lira ceza yediler
Tam kapanmada sokağa çıktılar 12 bin lira ceza yediler
Tam kapanmada sokağa çıktılar 12 bin lira ceza yediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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